Во Владивостоке будут судить коммунальщиков

По версии следствия, фигуранты на момент совершения преступления находились в должности инженеров-инспекторов. За денежные взятки они закрывали глаза на незаконное размещение различных объектов, а также не передавали информацию в органы, уполномоченные сносить и переносить такие объекты.

Так, один из фигурантов в период с 2014 по 2015 год проигнорировал незаконное размещение торгового павильона за вознаграждение в 360 тысяч рублей. Второй фигурант в период с 2015 по 2016 год закрыл глаза на нарушения при размещении металлического гаража, получив за молчание 72 тысячи рублей. Аналогичная взятка получена им от лица, незаконно разместившего автомобильную парковку.

В отношении бывших должностных лиц прокурором утверждено обвинительное заключение. Дело передано в суд.

Альберт Тихомиров.