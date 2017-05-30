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03:32 (мск), источник: ДЕЙТА

Во Владивостоке будут судить коммунальщиков

В Приморье суд рассмотрит дело о взяточничестве, в совершении которого обвиняются два должностных лица коммунальной службы, сообщает ИА «Дейта».

По версии следствия, фигуранты на момент совершения преступления находились в должности инженеров-инспекторов. За денежные взятки они закрывали глаза на незаконное размещение различных объектов, а также не передавали информацию в органы, уполномоченные сносить и переносить такие объекты.

Так, один из фигурантов в период с 2014 по 2015 год проигнорировал незаконное размещение торгового павильона за вознаграждение в 360 тысяч рублей. Второй фигурант в период с 2015 по 2016 год закрыл глаза на нарушения при размещении металлического гаража, получив за молчание 72 тысячи рублей. Аналогичная взятка получена им от лица, незаконно разместившего автомобильную парковку.

В отношении бывших должностных лиц прокурором утверждено обвинительное заключение. Дело передано в суд.

Альберт Тихомиров.

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