Почти пять лет колонии получил приморец за нападение на почтальона
В декабре 2016 года в Артеме ранее судимый мужчина напал на
В декабре 2016 года в Артеме ранее судимый мужчина напал на
На место происшествия почтальон вызвала полицию. Женщина помогла полицейским составить фоторобот налетчика. Ориентировка была направлена всем наружным нарядам полиции.
Находясь на маршруте патрулирования, инспекторы
29-летний местный житель уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Из мест лишения свободы освободился в июне 2016 года.
В следственном подразделении отдела полиции было возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного Кодекса Российской Федерации (разбой, совершенный с применением оружия).
На период следствия фигуранта уголовного дела заключили под стражу.
В ходе следствия установлено, что почтальон разносила пенсии. На лестничной площадке на нее напал неизвестный мужчина и, угрожая ножом, похитил сумку, в которой находились документы и денежные средства. Злоумышленник также завладел мобильным телефоном потерпевшей.
Артемовский городской суд признал подсудимого виновным в совершении.