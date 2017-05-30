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03:47 (мск), источник: Вести Приморье

Почти пять лет колонии получил приморец за нападение на почтальона

В декабре 2016 года в Артеме ранее судимый мужчина напал на женщину-почтальона и, угрожая ножом, отобрал у нее сумку с пенсией, которую она разносила. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

На место происшествия почтальон вызвала полицию. Женщина помогла полицейским составить фоторобот налетчика. Ориентировка была направлена всем наружным нарядам полиции.

Находясь на маршруте патрулирования, инспекторы дорожно-патрульной службы задержали подозреваемого в одном из городских кафе. Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Похищенные деньги и мобильный телефон изъяты в ходе личного досмотра задержанного.

29-летний местный житель уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Из мест лишения свободы освободился в июне 2016 года.

В следственном подразделении отдела полиции было возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного Кодекса Российской Федерации (разбой, совершенный с применением оружия).

На период следствия фигуранта уголовного дела заключили под стражу.

В ходе следствия установлено, что почтальон разносила пенсии. На лестничной площадке на нее напал неизвестный мужчина и, угрожая ножом, похитил сумку, в которой находились документы и денежные средства. Злоумышленник также завладел мобильным телефоном потерпевшей.

Артемовский городской суд признал подсудимого виновным в совершении.

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