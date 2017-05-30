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04:23 (мск), источник: Губерния онлайн

В кому впал школьник, которого сбили на трассе в Хабаровском крае

В субботу, 27 мая, на шестом километре трассы Комсомольск — Галичный сбили девятилетнего мальчика.

Авария произошла примерно в час дня. «Москвич» двигался по проезжей части, вдруг ребенок начал перебегать дорогу в зоне действия знака «Пешеходный переход». На школьника наехали.

Мальчик получил серьезные травмы. Он был госпитализирован в нейрохирургию горбольницы № 7. У пациента диагностировали перелом ноги и травму головы, он впал в кому, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

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