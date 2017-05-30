В кому впал школьник, которого сбили на трассе в Хабаровском крае

Авария произошла примерно в час дня. «Москвич» двигался по проезжей части, вдруг ребенок начал перебегать дорогу в зоне действия знака «Пешеходный переход». На школьника наехали.

Мальчик получил серьезные травмы. Он был госпитализирован в нейрохирургию горбольницы № 7. У пациента диагностировали перелом ноги и травму головы, он впал в кому, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.