Нефтемогильник обнаружили активисты Хабаровска вблизи от Хехцирского заказника

Хабаровск, 30 мая, AmurMedia.

Информацию о том, что неподалеку от реки Малая Сита и границ Хехцирского заказника в Хабаровском крае неизвестные люди организовали полигон для хранения нефтесодержащих отходов активистам Народного Фронта сообщили местные жители. Граждане сообщали о том, что на участке площадью 2 га сперва была произведена полная вырубка деревьев, затем снят плодородный слой, а через несколько дней на месте леса появились самые настоящие мазутные озера. Специалисты центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса ОНФ выехали на место событий, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

«На данной площадке, по имеющейся информации происходит накопление нефтешламов с Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. Следы захоронения тщательно скрыты пленкой. На объекте работает тяжелая строительная техника, территория перекопана. Отходы перемешиваются с грунтом и складируются в длинные траншеи. Почва пропитана нефтепродуктами, присутствует характерный запах. На территории работают люди, но никаких документов они предоставить не смогли, информационных стендов нет, въезд на участок ограничен шлагбаумом. У нас большие сомнения в законности и безопасности такого способа утилизации», — рассказал об увиденном координатор федерального приоритетного проекта ОНФ «Генеральная уборка/Карта свалок» в Хабаровском крае Владимир Сидоров.

Кадастровый номер участка 27:17:0329301:1092. Территория находится в 150 метрах от границ сельского поселения «Село Некрасовка», в 50 метрах от реки Малая Сита и в 200 метрах от границы заказника. Значительная часть территории закрыта пленкой. Заглянуть под нее не удалось, присутствующие на территории работники препятствовали этому всеми возможными способами.

В Хабаровском районе экологи уже неоднократно находили подобные полигоны, которые до сих пор продолжают загрязнять окружающую среду. Активистам Народного Фронта удалось выяснить, что на данном участке предположительно ведет работы хабаровская компания ООО «Экойл». На каких основаниях был нанесен значительный ущерб природе, а жизнь и здоровье людей, проживающих в окрестностях полигона, поставлены под угрозу предстоит выяснить правоохранительным органам, в чей адрес ОНФ направил письма, с просьбой разобраться в ситуации и дать изложенным фактам свою правовую оценку.