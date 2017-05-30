Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинский премьер рассказал, во что Россия превратила Крым
Врач за взятки отправлял в психушку здоровых людей
"Презираю вас!": глава парламента Чечни ответил на доклад HRW
Криштиану Роналду показал беременную возлюбленную
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
Сдали бы вы ЕГЭ по географии?Даже если вам в этом году не придется дрожать на экзаменах, поддержите своих друзей или родных — пройдите тест сами!
Шестилетний «Брюс Ли» покорил зрителей шоу «Лучше всех!»
Крюгер, Боня, Турман: победители и гости закрытия Канн 2017
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Эксперт объяснил, почему ЕС отказался от российского газопровода
СМИ: Ту-160 залпом может снести десяток штатов США
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе
Женщина больше 30 лет не выходила из дома из-за редкой болезни
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
20Крепостные стены XXI века
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
10В тени красоты
04:42 (мск), источник: AmurMedia.ru

Нефтемогильник обнаружили активисты Хабаровска вблизи от Хехцирского заказника

Настоящие мазутные озера расположились на участке площадью 2 га.

Хабаровск, 30 мая, AmurMedia.

Информацию о том, что неподалеку от реки Малая Сита и границ Хехцирского заказника в Хабаровском крае неизвестные люди организовали полигон для хранения нефтесодержащих отходов активистам Народного Фронта сообщили местные жители. Граждане сообщали о том, что на участке площадью 2 га сперва была произведена полная вырубка деревьев, затем снят плодородный слой, а через несколько дней на месте леса появились самые настоящие мазутные озера. Специалисты центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса ОНФ выехали на место событий, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

«На данной площадке, по имеющейся информации происходит накопление нефтешламов с Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. Следы захоронения тщательно скрыты пленкой. На объекте работает тяжелая строительная техника, территория перекопана. Отходы перемешиваются с грунтом и складируются в длинные траншеи. Почва пропитана нефтепродуктами, присутствует характерный запах. На территории работают люди, но никаких документов они предоставить не смогли, информационных стендов нет, въезд на участок ограничен шлагбаумом. У нас большие сомнения в законности и безопасности такого способа утилизации», — рассказал об увиденном координатор федерального приоритетного проекта ОНФ «Генеральная уборка/Карта свалок» в Хабаровском крае Владимир Сидоров.

Кадастровый номер участка 27:17:0329301:1092. Территория находится в 150 метрах от границ сельского поселения «Село Некрасовка», в 50 метрах от реки Малая Сита и в 200 метрах от границы заказника. Значительная часть территории закрыта пленкой. Заглянуть под нее не удалось, присутствующие на территории работники препятствовали этому всеми возможными способами.

В Хабаровском районе экологи уже неоднократно находили подобные полигоны, которые до сих пор продолжают загрязнять окружающую среду. Активистам Народного Фронта удалось выяснить, что на данном участке предположительно ведет работы хабаровская компания ООО «Экойл». На каких основаниях был нанесен значительный ущерб природе, а жизнь и здоровье людей, проживающих в окрестностях полигона, поставлены под угрозу предстоит выяснить правоохранительным органам, в чей адрес ОНФ направил письма, с просьбой разобраться в ситуации и дать изложенным фактам свою правовую оценку.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Городские легенды: Монумент Ерофея Хабарова с вертящейся головой
Разгул стихии: жертвами урагана в Москве стали 11 человек
Россия заявила о готовности начать переговоры с США по Донбассу
МИД РФ пообещал жесткий ответ на высылку дипломатов из Молдавии
Мэй заявила о возможности Brexit без переговоров и договора с ЕС
Набиуллина назвала главные вызовы российской экономике
Минюст России разработал законопроект о самозанятых гражданах
Северная Корея подтвердила запуск баллистической ракеты
Спорт
Радулов, Кузнецов, Орлов: кто может вернуться в КХЛ Оцениваем шансы российских игроков, которые стали свободными агентами в НХЛ, приехать домой
Авто
Помятые машины и перекрытые дороги: последствия урагана в Москве В связи с резким ухудшением погоды в столичном регион автомобилистов просят соблюдать меры безопасности и внимательно относиться к выбору места парковки
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017 В ночь с 27 на 28 мая в Москве прошла ежегодная премия телеканала RU.TV с участием главных российских знаменитостей
Недвижимость
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Минстрой планирует отказаться от летнего отключения горячей воды
Названы районы с готовым жильем для переселения москвичей
Как будут изымать единственное жилье должников?
Леди
Какие юбки в моде этим летом Мы выбрали 8 самых актуальных моделей сезона. Заглядываем в шкафы и перетряхиваем гардероб!
Дети
Орбакайте рассказала, почему внуки не называют Пугачеву бабушкой Как рассказала Кристина Орбакайте, все ее дети зовут знаменитую певицу только Аллой или Аллочкой.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь