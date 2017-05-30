Хабаровский продавец на протяжении двух месяцев крал выручку из кассы
В полицию обратились представители компании, специализирующейся на продаже сотовых телефонов.
В полицию обратились представители компании, специализирующейся на продаже сотовых телефонов.
Они рассказали, что во время ревизии в одном из торговых павильонов обнаружили недостачу. В кассе не хватало 40 тысяч рублей. К тому же на месте не было нескольких дорогих гаджетов общей стоимостью около 160 тысяч рублей.
С помощью записей с видеокамер полицейские выяснили, что кражу совершил бывший работник магазина. По словам фигуранта, он похищал деньги и телефоны на протяжении двух месяцев. Гаджеты он продавал.
Теперь 18-летний злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Ведется расследование, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на