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05:13 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровский продавец на протяжении двух месяцев крал выручку из кассы

В полицию обратились представители компании, специализирующейся на продаже сотовых телефонов.

Они рассказали, что во время ревизии в одном из торговых павильонов обнаружили недостачу. В кассе не хватало 40 тысяч рублей. К тому же на месте не было нескольких дорогих гаджетов общей стоимостью около 160 тысяч рублей.

С помощью записей с видеокамер полицейские выяснили, что кражу совершил бывший работник магазина. По словам фигуранта, он похищал деньги и телефоны на протяжении двух месяцев. Гаджеты он продавал.

Теперь 18-летний злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Ведется расследование, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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Хабаровский продавец на протяжении двух месяцев крал выручку из кассы
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