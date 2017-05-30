И.о. вице-мэра Красноярска нашли мертвым у дома по ул. Декабристов

И.о. главы департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска Юрий Парыгин погиб после падения из окна 17 этажа. Чиновника нашли мертвым 29 мая около 21:00. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Перед смертью Юрий Парыгин вернулся домой с работы, а затем выпал из окна. Мужчина умер мгновенно.

«По предварительным данным, мужчина выпал с лестничного перехода, расположенного на 17 этаже. На ряду с другими, следствие рассматривает версию о самоубийстве в следствии семейных неурядиц», — говорится в сообщении ведомства.

По информации Life.ru, за 10 дней до смерти Юрия Парыгина местные депутаты обращались в прокуратуру с просьбой проверить чиновника на коррупцию.

Напомним, в марте 2017 года чиновнику исполнилось 58 лет. Он начал работать в органах власти с 90-х годов, долгое время был руководителем краевого фонда федерального имущества, затем занимал пост главы регионального Гостехнадзора. Весной этого года мэрия назначила его на должность главы департамента муниципального имущества и земельных отношений.