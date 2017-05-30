Капитан катера утонул во время шторма на Братском водохранилище в Иркутской области

Капитан катера погиб 27 мая во время шторма на Братском водохранилище в Приангарье. Пассажир судна смог добраться до берега. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники полиции. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе МУ МВД «Братское».

Днем 28 мая в полицию поступило сообщение от жены погибшего. Женщина сообщила, что ее супруг вместе с другом решил прокатиться на катере по Братскому водохранилищу. Однако знакомый вернулся, а о местонахождении мужа ничего не было известно.

— По словам выжившего, мужчина находился на палубе без спасательного жилета. Во время шторма его смыло с борта большой волной. Друг не смог оказать ему помощь, — отметили в ведомстве.

Обстоятельства инцидента уточняются.