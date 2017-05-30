Рой пчел атаковал автомобиль у маяка во Владивостоке
Поведение насекомых объясняют поиском жилья или реакцией на полировочный воск.
Поведение насекомых объясняют поиском жилья или реакцией на полировочный воск.
Владивосток, 30 мая, PrimaMedia.
Вечерняя прогулка у Токаревского маяка обернулась для владивостокцев настоящим приключением: группе отдыхающих пришлось отражать атаку роя пчел, облепивших автомобиль. Такое поведение насекомых очевидцы объясняют пахучим воском для полировки авто, а специалисты Приморского
Неожиданная встреча с пчелами произошла накануне, 29 мая. Автор видео в
«Как выяснилось из разговора с ребятами, они втроем приехали к морю отдохнуть, двое из них ушли погулять, а третий в это время решил полирнуть салон всем известным средством, которое в простонародье называется “Кенгуру”. Дальше он отошел от машины буквально на 5 минут, а вернувшись увидел то, что мы собственно все видим», — поясняет он. Очевидцев считает, что дело в реакции на полировочный воск.
Заведующий лабораторией пчеловодства Приморского
— Дело в том, что в это время года пчелиные семьи делятся, и новые рои ищут дом, хотя говорить с уверенностью, не наблюдая ситуацию лично, сложно. Автомобиль пчелы могли использовать в качестве места остановки
Если вы оказались в подобной ситуации, Шаров советует сразу вызвать специалиста из краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия или ветеринарной службы, который может привезти улей и забрать пчел.