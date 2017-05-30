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06:14 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Рой пчел атаковал автомобиль у маяка во Владивостоке

Поведение насекомых объясняют поиском жилья или реакцией на полировочный воск.

Владивосток, 30 мая, PrimaMedia.

Вечерняя прогулка у Токаревского маяка обернулась для владивостокцев настоящим приключением: группе отдыхающих пришлось отражать атаку роя пчел, облепивших автомобиль. Такое поведение насекомых очевидцы объясняют пахучим воском для полировки авто, а специалисты Приморского научно-исследовательского института сельского хозяйства — сезонным поиском нового дома, сообщает ИА PrimaMedia.

Неожиданная встреча с пчелами произошла накануне, 29 мая. Автор видео в Instagram-сообществе «Экипажи ДПС» пишет, что сперва заметил незнакомцев, которые бегали вокруг машины и кричали.

«Как выяснилось из разговора с ребятами, они втроем приехали к морю отдохнуть, двое из них ушли погулять, а третий в это время решил полирнуть салон всем известным средством, которое в простонародье называется “Кенгуру”. Дальше он отошел от машины буквально на 5 минут, а вернувшись увидел то, что мы собственно все видим», — поясняет он. Очевидцев считает, что дело в реакции на полировочный воск.

Заведующий лабораторией пчеловодства Приморского научно-исследовательского института сельского хозяйства, кандидат сельскохозяйственных наук Маским Шаров отмечает, что такое поведение пчел может быть связано с сезонным поиском места для жительства:

— Дело в том, что в это время года пчелиные семьи делятся, и новые рои ищут дом, хотя говорить с уверенностью, не наблюдая ситуацию лично, сложно. Автомобиль пчелы могли использовать в качестве места остановки из-за каких-то запахов или тепла, а дальше продолжить поиски. Но как рой оказался именно в этом месте, я не представляю.

Если вы оказались в подобной ситуации, Шаров советует сразу вызвать специалиста из краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия или ветеринарной службы, который может привезти улей и забрать пчел.

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