В Омске напротив здания правительства обвалился асфальт
Обвал произошел на одной из центральный улиц города.
Обвал произошел на одной из центральный улиц города.
Очередное обрушение асфальта в Омске. На сей раз отверстие образовалось в центре города на Красном пути, рядом с домом № 6, в котором находится Минздрав. Отметим, инцидент произошел прямо напротив здания, в котором расположены правительство и Заксобрание Омской области.
О случившемся сообщили горожане в паблике «Аварийный Омск».
Отверстие в асфальте внушительных размеров образовалось прямо под дорожным дренажем на обочине дороги. Большой кусок дорожного полотна просто ушел под землю. Не исключено, что полотно не выдержало воды, прибывшей после дождей в Омске, пролившихся в последние дни. В настоящее время провал огорожен.
Омичи восприняли ситуацию с мрачным юмором. «Бесы закладку искали», «Хорошая сточная канава, вода уж точно уйдет», — пишут горожане.
Напомним, подобный инцидент произошел 11 мая возле прокуратуры и по пути в Омский Горсовет. Тогда образовался большой провал в асфальте, из которого шел пар.