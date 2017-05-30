Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: "Отрезвляющий" итог визита Меркель в Россию
Названо средство против пищевого запоя
Умерла старейшая актриса России
Криштиану Роналду показал беременную возлюбленную
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Хрущевки: история появления Самый крупный социальный проект в истории СССР. Во что это обошлось стране и кто рассчитывал параметры?
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017
Киану Ривза заметили на съемках в Петербурге
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
В Мытищах и Внуково появится метро
СМИ: спецназ РФ показал Киеву, что ждет захватчиков вышек в Крыму
Эксперт объяснил отказ ЕС от газопровода России
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе
Женщина больше 30 лет не выходила из дома из-за редкой болезни
Супервнедорожник за 1,5 миллиона: рецепт и очень жесткий тест
BMW показала мотоцикл с выдвигающимся сиденьем
Фоторепортажи
9Теракт в Манчестере
10В тени красоты
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
06:50 (мск), источник: Om1.ru

В Омске напротив здания правительства обвалился асфальт

Обвал произошел на одной из центральный улиц города.

Очередное обрушение асфальта в Омске. На сей раз отверстие образовалось в центре города на Красном пути, рядом с домом № 6, в котором находится Минздрав. Отметим, инцидент произошел прямо напротив здания, в котором расположены правительство и Заксобрание Омской области.

О случившемся сообщили горожане в паблике «Аварийный Омск».

Отверстие в асфальте внушительных размеров образовалось прямо под дорожным дренажем на обочине дороги. Большой кусок дорожного полотна просто ушел под землю. Не исключено, что полотно не выдержало воды, прибывшей после дождей в Омске, пролившихся в последние дни. В настоящее время провал огорожен.

Омичи восприняли ситуацию с мрачным юмором. «Бесы закладку искали», «Хорошая сточная канава, вода уж точно уйдет», — пишут горожане.

Напомним, подобный инцидент произошел 11 мая возле прокуратуры и по пути в Омский Горсовет. Тогда образовался большой провал в асфальте, из которого шел пар.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Компании «Кедр», подконтрольной Камерцелю, снова отказали в строительстве в парке 30-летия ВЛКСМ
Разгул стихии: жертвами урагана в Москве стали 11 человек
Россия заявила о готовности начать переговоры с США по Донбассу
МИД РФ пообещал жесткий ответ на высылку дипломатов из Молдавии
Мэй заявила о возможности Brexit без переговоров и договора с ЕС
Набиуллина назвала главные вызовы российской экономике
Минюст России разработал законопроект о самозанятых гражданах
Северная Корея подтвердила запуск баллистической ракеты
Спорт
Радулов, Кузнецов, Орлов: кто может вернуться в КХЛ Оцениваем шансы российских игроков, которые стали свободными агентами в НХЛ, приехать домой
Авто
Помятые машины и перекрытые дороги: последствия урагана в Москве В связи с резким ухудшением погоды в столичном регион автомобилистов просят соблюдать меры безопасности и внимательно относиться к выбору места парковки
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017 В ночь с 27 на 28 мая в Москве прошла ежегодная премия телеканала RU.TV с участием главных российских знаменитостей
Недвижимость
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Минстрой планирует отказаться от летнего отключения горячей воды
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
Как будут изымать единственное жилье должников?
Леди
Какие юбки в моде этим летом Мы выбрали 8 самых актуальных моделей сезона. Заглядываем в шкафы и перетряхиваем гардероб!
Дети
Орбакайте рассказала, почему внуки не называют Пугачеву бабушкой Как рассказала Кристина Орбакайте, все ее дети зовут знаменитую певицу только Аллой или Аллочкой.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь