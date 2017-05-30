В Омске напротив здания правительства обвалился асфальт

Очередное обрушение асфальта в Омске. На сей раз отверстие образовалось в центре города на Красном пути, рядом с домом № 6, в котором находится Минздрав. Отметим, инцидент произошел прямо напротив здания, в котором расположены правительство и Заксобрание Омской области.

О случившемся сообщили горожане в паблике «Аварийный Омск».

Отверстие в асфальте внушительных размеров образовалось прямо под дорожным дренажем на обочине дороги. Большой кусок дорожного полотна просто ушел под землю. Не исключено, что полотно не выдержало воды, прибывшей после дождей в Омске, пролившихся в последние дни. В настоящее время провал огорожен.