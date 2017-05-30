Более тысячи спасателей привлечены к ликвидации последствий урагана в Москве
На время урагана
На время урагана
Москва. 30 мая. INTERFAX.RU — Более тысячи человек и 170 единиц техники задействованы в ликвидации последствий урагана в Москве, сообщил журналистам во вторник замначальника столичного главка МЧС Андрей Мищенко. По его словам, на время урагана
Было проведено оповещение и сбор свободных от службы сотрудников, дополнительно привлечено 800 человек и 210 единиц техники.
Он добавил, что в ходе патрулирования округов силами главка оказана помощь 80 гражданам, а совместно с аварийными бригадами комплекса городского хозяйства распилено и убрано более трёх тысяч деревьев.
«Это значительно способствовало восстановлению дорожного движения и жизнеобеспечения», — отметил Мищенко.
Он добавил, что для обеспечения взаимодействия с органами государственной власти в столице развёрнута работа оперативного штаба столичного главка МЧС, а также оперативных групп в городских округах.