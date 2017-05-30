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08:13 (мск), источник: Интерфакс

Более тысячи спасателей привлечены к ликвидации последствий урагана в Москве

На время урагана пожарно-спасательный гарнизон Москвы был переведен на усиленный режим реагирования.

«Горячая линия» МЧС России по Москве
8 (800) 775-17-17«Горячая линия» МЧС России по Москве Подробнее
Из-за шквалистого ветра в Москве погибли 11 человек и еще более 50 человек пострадали. Кроме того, из-за сильных порывов ветра было повалено несколько сотен деревьев.
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Москва. 30 мая. INTERFAX.RU — Более тысячи человек и 170 единиц техники задействованы в ликвидации последствий урагана в Москве, сообщил журналистам во вторник замначальника столичного главка МЧС Андрей Мищенко. По его словам, на время урагана пожарно-спасательный гарнизон столицы был переведён на усиленный режим реагирования.

Было проведено оповещение и сбор свободных от службы сотрудников, дополнительно привлечено 800 человек и 210 единиц техники.
Андрей Мищенко
Замначальника столичного главка МЧС
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Он добавил, что в ходе патрулирования округов силами главка оказана помощь 80 гражданам, а совместно с аварийными бригадами комплекса городского хозяйства распилено и убрано более трёх тысяч деревьев.

«Это значительно способствовало восстановлению дорожного движения и жизнеобеспечения», — отметил Мищенко.

Он добавил, что для обеспечения взаимодействия с органами государственной власти в столице развёрнута работа оперативного штаба столичного главка МЧС, а также оперативных групп в городских округах.

Ураган в Москве
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