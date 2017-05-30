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06:44 (мск), источник: АиФ Омск

За сутки в Омской области спасателям пришлось тушить три жилых дома

На ликвидацию одного из возгораний спасатели потратили два с половиной часа.

Три жилых дома пострадали от огня за минувшие сутки. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области, первым вспыхнула кровля дома в селе Генераловка, Одесского района. В результате пожара была повреждена и разобрана кровля дома на площади 60 кв.м.

Вероятно, огонь возник из-за неправильного устройства печи. Пожарным хватило полутора часов на ликвидацию огня. К спасательным работам привлекалось 4 пожарных машины и шесть спасателей.

После чего в Центральном округе Омска загорелся двухквартирный жилой дом. На момент прибытия пожарных горела кровля, а также сами квартиры. Сохранялась угроза перехода огня на соседние дома. Однако соседний дом спасателям удалось отстоять. Правда, на устранение стихийного бедствия пожарные потратили 2,5 часа. На месте работали пять пожарных автомобилей и 21 человек личного состава. Работало три звена ГДЗС.

Под вечер понедельника в селе Уленкуль, Большереченского района Омской области вспыхнул бревенчатый жилой дом. Опять же в результате возгорания повреждена и разобрана кровля дома на всей площади. Причиной пожара, по всей видимости, стало короткое замыкание. С огнём справился один пожарный и приезжал на место один автомобиль.

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