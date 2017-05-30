На пожаре в Нытве погибли два человека. Возгорание произошло в ночь на 30 мая.

Огонь увидели соседи. Они вызвали пожарных.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о пожаре поступило в 2 часа 12 минут. Горел жилой частный дом по улице Лесная.

Пожарные приехали быстро, но дом был полностью охвачен огнём. На пожаре погибли хозяева дома — 61-летний мужчина и его супруга.

Родные рассказали, что накануне муж и жена выпивали и много курили — как в надворных постройках, так и в самом доме.

Возможно, именно непотушенная сигарета и стала причиной трагедии.