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08:04 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области домработница зарубила топором пенсионера

Молодой женщине надоело помогать домовладельцу по хозяйству, и она объявила, что хочет уйти.

В пятницу, 26 мая, в селе Чапаево Колосовского района 35-летняя женщина нанесла 67-летнему мужчине смертельный удар топором по голове.

Как поясняет следственный комитет по Омской области, молодая женщина жила у пенсионера на квартире и помогала ему по хозяйству. В пятницу они вместе посадили картошку и решили отпраздновать завершение работ возлиянием. Во время застолья квартирантка объявила, что уходит навсегда. Пенсионер не хотел её отпускать и уговаривал остаться. Вспыхнула ссора. В пылу конфликта домработница схватила топор ни нанесла домовладельцу удар по голове.

Пожилого мужчину с рубленой раной госпитализировали в Колосовскую районную больницу. Но врачи помочь уже ничем не могли. Пенсионер скончался.

Сегодня следственный комитет сообщил, что подозреваемая задержана. Ведётся расследование уголовного дела, возбуждённого по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего».

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