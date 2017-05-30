50 жителей Тальников в Приангарье отстаивали свое село от пожара в течение 3,5 часов

50 мужчин и женщин с лопатами и ведрами боролись с пожаром в селе Тальники Черемховского района Иркутской области в течение 3,5 часов в ночь с 24 на 25 мая. Возгорание началось в одном из двухквартирных домов, в помещении, где никто не жил. Предварительной причиной пожара является поджог. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Возгорание в центральной части населенного пункта было обнаружено патрульной группой около полуночи 25 мая в Тальники Черемховского района. Сюда был направлен расчет пожарно-спасательной части № 11. В это время глава села Алексей Соколов поднял по тревоге добровольную пожарную команду. В считанные минуты к месту возгорания был организован подвоз воды, местные жители вышли на помощь с ведрами и лопатами. На момент прибытия добровольцев огнем были охвачены деревянные постройки нежилой части двухквартирного дома на общей площади более 120 кв. метров и припаркованный у забора автомобиль, огонь угрожал жилым домам.

— Ситуация осложнялась шквалистым ветром до 20 м/с, ломало тополя и шифер. Нам повезло. Ветер потихоньку стих, и мы смогли залить эти постройки. Всего вылили 15 тонн воды, — рассказал глава администрации села Тальники Алексей Соколов.

Загоревшийся дом удалось потушить только через 3,5 часа силами местных жителей. В результате пожара уничтожены надворные постройки и сгораемые части автомобиля.

Напомним, 24 мая произошли возгорания домов в поселках Тайшетского и Чунского районов. В ликвидации огня были задействованы подразделения пожарной охраны региона, федеральной противопожарной службы и пожарной охраны ФСИН России. В общей сложности непригодными для жилья в результате пожаров остались 40 домов в населенных пунктах Пойма, Юрта, Новотремино, Горевой Тайшетского района и в поселке Октябрьский Чунского района.

Для уточнения причин и обстоятельств произошедших пожаров в западные районы направлены специалисты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели ГУ МЧС России по Иркутской области.

Крайне неблагоприятная пожарная обстановка сложилась в западных районах региона в результате сложившихся погодных условий — высокой температуры и сильного ветра.

Между тем жителям Тайшетского и Чунского районов Иркутской области, пострадавшим от пожаров 24 мая, направлено 5 тонн гуманитарного груза. Оперативно организовали работу по сбору благотворительной помощи учреждения, подведомственные министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области — отделение срочного социального обслуживания комплексного центра и управление социальной защиты населения по Братску. Работа по сбору благотворительной помощи продолжается.