В Екатеринбурге женщине грозит до шести лет лишения свободы за кражу газа

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Женщина обвиняется в краже, совершенной из газопровода. Как установила прокуратура, в сентябре прошлого года, проживая в доме, она самостоятельно незаконно врезала трубу в магистраль газопровода низкого давления АО «Екатеринбурггаз». С сентября по ноябрь обвиняемая безвозмездно использовала газ, отапливая дом площадью 160 кв. м.

Как следует из материалов дела, женщина похитила газ, причинив организации материальный вред. Прокуратура передаст дело в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.