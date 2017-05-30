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08:12 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге женщине грозит до шести лет лишения свободы за кражу газа

В Екатеринбурге жительница подозревается в том, что полтора месяца воровала газ. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Женщина обвиняется в краже, совершенной из газопровода. Как установила прокуратура, в сентябре прошлого года, проживая в доме, она самостоятельно незаконно врезала трубу в магистраль газопровода низкого давления АО «Екатеринбурггаз». С сентября по ноябрь обвиняемая безвозмездно использовала газ, отапливая дом площадью 160 кв. м.

Как следует из материалов дела, женщина похитила газ, причинив организации материальный вред. Прокуратура передаст дело в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

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