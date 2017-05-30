Toyota Corolla на трех колесах организовала пробку

ДТП произошло в 9.50 утра перед пересечением Гусинобродского шоссе и улицы Волочаевской. Corolla двигалась со стороны села Раздольное в сторону улицы Доватора. Примерно за 40 метров до перекрестка у японского седана открутилось заднее левое колесо.

Неуправляемый снаряд выкатился на левую полосу, где в это время двигался Nissan X-Trail. Водитель кроссовера наехал на колесо, потерял управление и врезался в ставшую трехколесной Toyota. Участники ДТП перекрыли две полосы шоссе, что привело к образованию пробки.