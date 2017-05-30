Toyota Corolla на трех колесах организовала пробку
Отвалившееся колесо на Toyota Corolla стало причиной аварии и пробки на Гусинобродском шоссе, сообщает новосибирский «Автоспас».
Отвалившееся колесо на Toyota Corolla стало причиной аварии и пробки на Гусинобродском шоссе, сообщает новосибирский «Автоспас».
ДТП произошло в 9.50 утра перед пересечением Гусинобродского шоссе и улицы Волочаевской. Corolla двигалась со стороны села Раздольное в сторону улицы Доватора. Примерно за 40 метров до перекрестка у японского седана открутилось заднее левое колесо.
Неуправляемый снаряд выкатился на левую полосу, где в это время двигался Nissan
Отвалившиеся колеса иногда приводят и к более серьезным последствиям в ДТП. В апреле колесная пара, отлетевшая от двигавшегося на полном ходу «КамАЗа», повредила две иномарки и снесла припаркованный мотоцикл. Видеоролик с происшествием был опубликован в Сети.