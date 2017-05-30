В Саратовской области рухнул учебный самолет с курсантами на борту
В Саратовской области упал учебный самолет, на борту которого находились курсанты. Об этом сообщила
В Саратовской области упал учебный самолет, на борту которого находились курсанты. Об этом сообщила
Согласно сообщению, инцидент произошел под городом Балашов. Самолет балашовского учебного центра совершал плановый тренировочный полет. Во время захода на посадку «произошла внештатная ситуация», отметили в
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В июне 2016 года в Балашовском районе Саратовской области разбился легкомоторный самолет Ан-2. Он рухнул в 2 км от села Новопокровское. Как сообщало ТАСС со ссылкой на