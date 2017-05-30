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08:42 (мск), источник: РБК

В Саратовской области рухнул учебный самолет с курсантами на борту

В Саратовской области упал учебный самолет, на борту которого находились курсанты. Об этом сообщила пресс-служба губернатора области Валерия Радаева.

Согласно сообщению, инцидент произошел под городом Балашов. Самолет балашовского учебного центра совершал плановый тренировочный полет. Во время захода на посадку «произошла внештатная ситуация», отметили в пресс-службе.

По данным портала Srstov News, в результате случившегося несколько человек получили травмы.

В пресс-службе губернатора добавили, что Валерий Радаев дал поручение зампреду правительства региона Александру Буренину «оперативно выехать» в Балашов для «координации действий на месте».

В июне 2016 года в Балашовском районе Саратовской области разбился легкомоторный самолет Ан-2. Он рухнул в 2 км от села Новопокровское. Как сообщало ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС, самолет загорелся в воздухе. Собеседник агентства сообщил, что в результате случившегося погибли двое мужчин, находившихся в самолете.

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