В Саратовской области рухнул учебный самолет с курсантами на борту

Согласно сообщению, инцидент произошел под городом Балашов. Самолет балашовского учебного центра совершал плановый тренировочный полет. Во время захода на посадку «произошла внештатная ситуация», отметили в пресс-службе.

По данным портала Srstov News, в результате случившегося несколько человек получили травмы.

По данным портала Srstov News, в результате случившегося несколько человек получили травмы.

В пресс-службе губернатора добавили, что Валерий Радаев дал поручение зампреду правительства региона Александру Буренину «оперативно выехать» в Балашов для «координации действий на месте».