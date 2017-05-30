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09:32 (мск), источник: Интерфакс

Военный погиб при жесткой посадке самолета с курсантами в Саратовской области

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU — Военный погиб в результате жесткой посадки и возгорания самолета Ан-26 в Балашове Саратовской области, сообщили во вторник в департаменте информации Минобороны РФ.

«Один военнослужащий погиб, пять членов экипажа вертолетом поисково-спасательной службы оперативно доставлены в медицинское учреждение», — сказали в Минобороны РФ.

Военные сообщили, что при заходе на посадку на аэродром «Балашов» в Саратовской области самолет Ан-26 совершил жесткую посадку и загорелся. На борту находилось шесть членов экипажа, отметили в Минобороны РФ.

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«Пострадавшим военнослужащим оказывается вся необходимая медицинская помощь. По предварительной информации с места происшествия, причиной мог стать отказ одного из двигателей», — сообщили в военном ведомстве.

На место происшествия вылетела специальная комиссия Минобороны РФ.

Жесткая посадка самолета Ан-26 произошла во вторник в 05:40. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Ан-26 принадлежал учебной базе Краснодарского высшего авиационного училища летчиков.

Ан-26 — военно-транспортный самолет. Предназначен для перевозки боевой техники и войск, а также для десантирования парашютным и посадочным способом. Длина самолета — 24 метра. Размах крыла — 29 метров. Масса с полной загрузкой — 24 тонны. Максимальная скорость самолета — 500 км/ч.

Комментарии
3
А Б
Соболезнования и сочувствие родным и близким погибшего и пострадавших.
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Йона Поткиванок
Ежедневно на дорогах страны гибнут десятки человек, но это мало кого трогает и, практически, не освещается в прессе. Гибель даже одного человека в авиационной катастрофе обсасывется, как розовая культяпка, и рассматривается едва ли не под увеличительным стеклом. Результат: люди боятся летать, несмотря на высшую безопасность на транспорте, и смело садятся в такси, управляемое "гастарбайтером" с красными глазами (гашиш ли, недосып ли?..) и наслаждаются скоростью 100 км/час по дорогам города... Произошедшее - норма для обучающих полётов. Горе есть горе, чем бы оно ни было причинено. Плохо когда вокруг него журналюги-стервятники разевают вонючие клювы.
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Иван Петров
Отлично! Лучше не скажешь. ++++++
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