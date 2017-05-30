Военный погиб при жесткой посадке самолета с курсантами в Саратовской области

«Один военнослужащий погиб, пять членов экипажа вертолетом поисково-спасательной службы оперативно доставлены в медицинское учреждение», — сказали в Минобороны РФ.
Военные сообщили, что при заходе на посадку на аэродром «Балашов» в Саратовской области самолет Ан-26 совершил жесткую посадку и загорелся. На борту находилось шесть членов экипажа, отметили в Минобороны РФ.
«Пострадавшим военнослужащим оказывается вся необходимая медицинская помощь. По предварительной информации с места происшествия, причиной мог стать отказ одного из двигателей», — сообщили в военном ведомстве.
На место происшествия вылетела специальная комиссия Минобороны РФ.
Жесткая посадка самолета Ан-26 произошла во вторник в 05:40. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Ан-26 принадлежал учебной базе Краснодарского высшего авиационного училища летчиков.
Ан-26 — военно-транспортный самолет. Предназначен для перевозки боевой техники и войск, а также для десантирования парашютным и посадочным способом. Длина самолета — 24 метра. Размах крыла — 29 метров. Масса с полной загрузкой — 24 тонны. Максимальная скорость самолета — 500 км/ч.