В Славске сгорел немецкий двухэтажный дом (фото)
Во вторник, 30 мая, на улице Советской в Славске сгорел двухэтажный деревянный дом довоенной постройки. Об этом сообщает
Во вторник, 30 мая, на улице Советской в Славске сгорел двухэтажный деревянный дом довоенной постройки. Об этом сообщает
О происходящем в Центр управления в кризисных ситуациях сообщили в 2:56. Пламя вспыхнуло в здании 20×12 метров. В результате пожара в доме сгорели кровля и чердак.
«Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты