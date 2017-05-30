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11:19 (мск), источник: Клопс.ru

В Славске сгорел немецкий двухэтажный дом (фото)

Во вторник, 30 мая, на улице Советской в Славске сгорел двухэтажный деревянный дом довоенной постройки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калининградской области.

О происходящем в Центр управления в кризисных ситуациях сообщили в 2:56. Пламя вспыхнуло в здании 20×12 метров. В результате пожара в доме сгорели кровля и чердак.

«Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-28, ПСЧ-12, ПСЧ-19, а также ПХС в составе 16 человек и 5 единиц техники», — говорится в сообщении ведомства.

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