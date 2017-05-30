Из-за урагана в Москве оказались повреждены более 1,5 тыс. машин

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU — Ураганом в Москве оказались повалены более 3500 деревьев, повреждены кровли 140 многоэтажных жилых домов и административных зданий, получили повреждения свыше 1500 машин, сообщили в пресс-службе МЧС России. В столице было ограничено движение личного и общественного транспорта по 20 улицам. В аэропортах Московского авиационного узла решениями авиакомпаний 29 мая были задержаны более 50 рейсов. Накануне во власти атмосферного фронта оказалась часть Центральной России, ураган сопровождался дождями, градом и усилением ветра до 30 метров в секунду.

В МЧС уточнили, что в Подмосковье были повалены более 3000 деревьев, повреждены кровли 42 жилых домов и одного роддома, 322 автомобиля.

В целом ураган обесточил более 300 населенных пунктов, 16500 жилых домов, в которых проживают более 44000 человек, и 1375 дачных домов. «В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы на системах энергоснабжения в 16 районах Московской, Рязанской и Тульской областей, где обесточены 50 населенных пунктов с населением с населением свыше 20000 человек. Работа аэропортов Московского авиационного узла, движение автомобильного и железнодорожного транспорта осуществляются в штатном режиме», — сказал представитель ведомства. ГУ МЧС по Московской, Владимирской, Тульской и Тверской областям и Москвы переведены в режиме повышенной готовности. По прогнозу Центра «Антистихия» МЧС, 30 мая фронт, ослабевая сместится с запада на восток, окажет свое влияние на верхнее и среднее Поволжье, где прогнозируются осадки и усиление ветра до 22 м/с.