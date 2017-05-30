Из-за урагана в Москве оказались повреждены более 1,5 тыс. машин
Ветер повалил более 3,5 тыс. деревьев, повреждены кровли 140 зданий.
Ветер повалил более 3,5 тыс. деревьев, повреждены кровли 140 зданий.
Москва. 30 мая. INTERFAX.RU — Ураганом в Москве оказались повалены более 3500 деревьев, повреждены кровли 140 многоэтажных жилых домов и административных зданий, получили повреждения свыше 1500 машин, сообщили в
В столице было ограничено движение личного и общественного транспорта по 20 улицам. В аэропортах Московского авиационного узла решениями авиакомпаний 29 мая были задержаны более 50 рейсов.
Накануне во власти атмосферного фронта оказалась часть Центральной России, ураган сопровождался дождями, градом и усилением ветра до 30 метров в секунду.
В целом ураган обесточил более 300 населенных пунктов, 16500 жилых домов, в которых проживают более 44000 человек, и 1375 дачных домов.
«В настоящее время продолжаются
По прогнозу Центра «Антистихия» МЧС, 30 мая фронт, ослабевая сместится с запада на восток, окажет свое влияние на верхнее и среднее Поволжье, где прогнозируются осадки и усиление ветра до 22 м/с.