В Киеве посреди улицы застрелили мужчину: введен план «Перехват»
ЧП произошло в Дарницком районе.
ЧП произошло в Дарницком районе.
В Киеве неизвестный выстрелил в прохожего, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался на месте.
Об этом «Обозреватель» узнал из собственных источников.
ЧП произошло во вторник утром, 30 мая, на улице Гришко, 10 в Дарницком районе. Как стало известно, убийца трижды выстрелил в свою жертву, после чего сел в легковушку Audi красного цвета и скрылся. Очевидцы запомнили неполный номер транспортного средства — 3648.
Полицией объявлен план «Перехват», ведутся поиски злоумышленника.
Ранее «Обозреватель» сообщал о расстреле мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве. Главный подозреваемый