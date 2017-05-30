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09:50 (мск), источник: Обозреватель

В Киеве посреди улицы застрелили мужчину: введен план «Перехват»

ЧП произошло в Дарницком районе.

В Киеве неизвестный выстрелил в прохожего, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался на месте.

Об этом «Обозреватель» узнал из собственных источников.

ЧП произошло во вторник утром, 30 мая, на улице Гришко, 10 в Дарницком районе. Как стало известно, убийца трижды выстрелил в свою жертву, после чего сел в легковушку Audi красного цвета и скрылся. Очевидцы запомнили неполный номер транспортного средства — 3648.

Полицией объявлен план «Перехват», ведутся поиски злоумышленника.

Ранее «Обозреватель» сообщал о расстреле мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве. Главный подозреваемый экс-чемпион мира по сумо Дмитрий Слепченко скрылся с места происшествия, но позже сдался полиции.

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