Число жертв урагана в московском регионе выросло до 14

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU — Число погибших от последствий урагана, обрушившегося накануне на московский регион, увеличилось с 13 до 14 человек — еще одно тело жертвы было обнаружено в Подмосковье, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«По состоянию на 9:00 вторника установлено, что в результате ураганного ветра в Москве и Подмосковье 29 мая всего погибло 14 человек — 11 в Москве и трое в Московской области», — сказала Петренко «Интерфаксу».

По ее словам, точное число пострадавших и размер причиненного ущерба уточняются.