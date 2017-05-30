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10:06 (мск), источник: Интерфакс

Число жертв урагана в московском регионе выросло до 14

В столице погибли 11 человек, в Московской области — трое.

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фотографий
15
фотографий

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU — Число погибших от последствий урагана, обрушившегося накануне на московский регион, увеличилось с 13 до 14 человек — еще одно тело жертвы было обнаружено в Подмосковье, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«По состоянию на 9:00 вторника установлено, что в результате ураганного ветра в Москве и Подмосковье 29 мая всего погибло 14 человек — 11 в Москве и трое в Московской области», — сказала Петренко «Интерфаксу».

По ее словам, точное число пострадавших и размер причиненного ущерба уточняются.

29 мая на Москву обрушился самый смертоносный за несколько десятилетий ураган. Накануне мэрия столицы сообщала о гибели 11 человек, около 170 обратились за помощью к врачам из-за травм от повалившихся деревьев и снесенных конструкций. В городе были повреждены линии электропередач, рекламные конструкции и остановки общественного транспорта.

Ураган в Москве
Комментарии
5
Dmitriy Ermakov
А троли даже свое сожаление без отработки выразить не могут. Вызываете откровенную жалость!!!! Противно!!!
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Dmitriy Ermakov
Вы чушь откровенную не пишите!
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Сергей Саморуков
Жаль людей . Просто безумно жаль . Вот вышел человек по делам и ...нет его . А за остановки и рекламные щиты , которые летали по улицам , Собянин обязан ответить . Да и всякие торговые павильоны со слетающими крышами тоже имеют массу вопросов . Халатность и халтура при установке и монтаже просто на лицо .
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