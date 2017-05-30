Число жертв урагана в московском регионе выросло до 14
В столице погибли 11 человек, в Московской области — трое.
В столице погибли 11 человек, в Московской области — трое.
Москва. 30 мая. INTERFAX.RU — Число погибших от последствий урагана, обрушившегося накануне на московский регион, увеличилось с 13 до 14 человек — еще одно тело жертвы было обнаружено в Подмосковье, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
«По состоянию на 9:00 вторника установлено, что в результате ураганного ветра в Москве и Подмосковье 29 мая всего погибло 14 человек — 11 в Москве и трое в Московской области», — сказала Петренко «Интерфаксу».
По ее словам, точное число пострадавших и размер причиненного ущерба уточняются.
29 мая на Москву обрушился самый смертоносный за несколько десятилетий ураган. Накануне мэрия столицы сообщала о гибели 11 человек, около 170 обратились за помощью к врачам