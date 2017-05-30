Свердловский бизнесмен, батут которого опрокинулся вместе с ребенком, стал фигурантом уголовного дела
Екатеринбург. 30 мая.
Екатеринбург. 30 мая.
Выяснилось, что предприниматель грубо нарушил правила установки батута, закрепил его на капроновые нити и канаты, которые были привязаны за две скамейки и три арматурных колышка. Также предприниматель не получил в местной администрации разрешение на установку этого аттракциона и не разместил правила его использования.
В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по п."б ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).