В СКР назвали вероятную причину крушения Ан-26 в Саратовской области

«По версии следствия, сегодня, сегодня в 6:40 при посадке на аэродром учебной авиационной базы города Балашова Краснодарского высшего авиационного училища с высоты 200 метров на землю упал самолет Ан-26. По предварительным данным, это могло произойти в связи с отказом одного из двигателей», — говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в «Интерфакс».

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU — Одна из версий катастрофы самолета Ан-26 в Саратовской области связана с возможной неисправностью техники, возбуждено дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним, сообщили в пресс-службе следственного комитета России (СКР).

Военный погиб при жесткой посадке самолета с курсантами в Саратовской области

В нем отмечается, что на борту находился экипаж в составе четырех летчиков и одного курсанта. «Последний от полученных повреждений скончался, остальные члены экипажа с различными телесными повреждениями, в том числе, тяжелыми, эвакуированы в военный госпиталь», — говорится в пресс-релизе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним»), добавили в СКР.

Как сообщили в департаменте информации Минобороны РФ, в результате происшествия один военнослужащий погиб, остальные пять членов экипажа были отправлены в больницу. Военные пояснили, что при заходе на посадку на аэродром «Балашов» Ан-26 совершил жесткую посадку и загорелся. На место происшествия вылетела специальная комиссия Минобороны РФ.