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13:20 (мск), источник: Интерфакс

В СКР назвали вероятную причину крушения Ан-26 в Саратовской области

По факту крушения возбуждено уголовное дело.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU — Одна из версий катастрофы самолета Ан-26 в Саратовской области связана с возможной неисправностью техники, возбуждено дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним, сообщили в пресс-службе следственного комитета России (СКР).

«По версии следствия, сегодня, сегодня в 6:40 при посадке на аэродром учебной авиационной базы города Балашова Краснодарского высшего авиационного училища с высоты 200 метров на землю упал самолет Ан-26. По предварительным данным, это могло произойти в связи с отказом одного из двигателей», — говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в «Интерфакс».

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В нем отмечается, что на борту находился экипаж в составе четырех летчиков и одного курсанта. «Последний от полученных повреждений скончался, остальные члены экипажа с различными телесными повреждениями, в том числе, тяжелыми, эвакуированы в военный госпиталь», — говорится в пресс-релизе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним»), добавили в СКР.

Как сообщили в департаменте информации Минобороны РФ, в результате происшествия один военнослужащий погиб, остальные пять членов экипажа были отправлены в больницу. Военные пояснили, что при заходе на посадку на аэродром «Балашов» Ан-26 совершил жесткую посадку и загорелся. На место происшествия вылетела специальная комиссия Минобороны РФ.

Ан-26 — военно-транспортный самолет. Предназначен для перевозки боевой техники и войск, а также для десантирования парашютным и посадочным способом. Длина самолета — 24 метра. Размах крыла — 29 метров. Масса с полной загрузкой — 24 тонны. Максимальная скорость самолета — 500 км/ч.

Комментарии
2
Анжелика Петрик
Двадцать шестой, это довольно старый, с виду неказистый, но очень надёжный, неприхотливый и всепогодный самолёт. Такие просто так не падают.....
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Юрий Жданов
Да там летают каждый день и не один самолет. Это первое происшествие за много - много лет. Почему знаю, я там часто был в командировках. Отец и моя жена от туда родом и я бываю там ежегодно.
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12:12 (мск)© Ньюстюб
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