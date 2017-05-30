Гибель мотодельтапланериста в Волгограде проверит прокуратура
Прокуратура Волгоградской области начала проверку в связи с падением 29 мая мотодельтаплана в районе поселка Песчанка в Советском районе Волгограда, сообщает ВДТВ со ссылкой на
Прокуратура Волгоградской области начала проверку в связи с падением 29 мая мотодельтаплана в районе поселка Песчанка в Советском районе Волгограда, сообщает ВДТВ со ссылкой на
ВДТВ рассказывало о гибели пилота мотодельтаплана, чей летательный аппарат зацепился за провода ЛЭП. Известно, что согласно предварительным данным, полет над городом был несанкционированный. Сотрудники прокуратуры проверяют исполнение законодательства при сдаче ООО «Техносервис» в аренду указанного летательного аппарата.
По результатам прокурорской проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.