Полиция нашла на воронежском вокзале пропавшего в Липецке 17-летнего парня

Полицейские нашли пропавшего 17-летнего жителя Липецка на воронежском вокзале, сообщила пресс-служба Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте в понедельник, 29 мая. Парня передали родным.

Ориентировка на подростка поступила в полицию накануне, 28 мая. Правоохранителям сообщили, что он ушел из дома утром и не вернулся. Парня нашли в тот же день.

Это не первый случай, когда правоохранители находят в Воронеже пропавших жителей других городов. Так, в марте 2017 года сотрудники Росгвардии при патрулировании улиц в центре города заметили пропавшего 43-летнего липчанина. Мужчина бродяжничал больше двух месяцев. Его также передали родственникам.