Число жертв взрыва автомобиля в Багдаде возросло до 13
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Число жертв в результате взрыва автомобиля в Багдаде увеличилось до 13, передает агентство Рейтер.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Число жертв в результате взрыва автомобиля в Багдаде увеличилось до 13, передает агентство Рейтер.
Ранее сообщалось, что десять человек погибли, еще 22 пострадали в результате взрыва автомобиля в центре иракской столицы рядом с магазином мороженого.
По данным агентства, число раненых возросло до 30.
Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за инцидент.