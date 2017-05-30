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11:14 (мск), источник: РИА Новости

Число жертв взрыва автомобиля в Багдаде возросло до 13

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Число жертв в результате взрыва автомобиля в Багдаде увеличилось до 13, передает агентство Рейтер.

Источник: AP 2017

Ранее сообщалось, что десять человек погибли, еще 22 пострадали в результате взрыва автомобиля в центре иракской столицы рядом с магазином мороженого.

По данным агентства, число раненых возросло до 30.

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за инцидент.

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