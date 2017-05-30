Число жертв взрыва автомобиля в Багдаде возросло до 13

Ранее сообщалось, что десять человек погибли, еще 22 пострадали в результате взрыва автомобиля в центре иракской столицы рядом с магазином мороженого.

По данным агентства, число раненых возросло до 30.

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за инцидент.