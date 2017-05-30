Домашний арест Павлу Ляху продлен на два месяца

Первое дело расследуется с октября прошлого года. По версии следствия, господин Лях, занимая должность министра физической культуры и спорта Прикамья, 2 ноября 2015 года подписал акт приемки выполненных работ, касающихся реконструкции стадиона «Динамо» в Перми, на сумму около 45 млн руб. Согласно контракту, нужно было заменить покрытие футбольного поля и беговых дорожек. По данным контролирующих органов, стоимость работ была завышена на 13,8 млн руб.

Постановление о возбуждении второго уголовного дела было вынесено 29 марта.

По данным «Ъ», речь идет о нарушениях при проведении сборов, организованных рядом спортивных федераций края. Господин Лях своей вины не признает. Защитник Павла Ляха Роман Ахметов пояснил, что на решение суда будет подана апелляционная жалоба.