В Воронежской области «ГАЗель» врезалась в Volkswagen: один погиб, трое пострадали
ДТП произошло в Аннинском районе.
ДТП произошло в Аннинском районе.
В понедельник, 29 мая, по дороге «Курс-Саратов» ехал 53-летний житель Анны на «ГАЗ-3330232». Этот грузовой автомобиль называют «ГАЗель-фермер» — их часто применяют для работы в сельской местности.
По предварительным данным МВД, автомобилист при развороте с обочины не уступил дорогу Volkswagen Passat. Автомобили столкнулись.
За рулем иномарки был 54-летний житель Борисоглебска. Он ехал со стороны Саратова в направлении Воронежа.
«В результате ДТП водитель “ГАЗели” от полученных травм скончался в автомобиле скорой медицинской помощи, — сообщают в
Полиция теперь устанавливает все причины и подробности произошедшего ДТП.