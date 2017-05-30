В Воронежской области «ГАЗель» врезалась в Volkswagen: один погиб, трое пострадали

В понедельник, 29 мая, по дороге «Курс-Саратов» ехал 53-летний житель Анны на «ГАЗ-3330232». Этот грузовой автомобиль называют «ГАЗель-фермер» — их часто применяют для работы в сельской местности.

По предварительным данным МВД, автомобилист при развороте с обочины не уступил дорогу Volkswagen Passat. Автомобили столкнулись.

За рулем иномарки был 54-летний житель Борисоглебска. Он ехал со стороны Саратова в направлении Воронежа.

«В результате ДТП водитель “ГАЗели” от полученных травм скончался в автомобиле скорой медицинской помощи, — сообщают в пресс-службе регионального МВД. — Водитель и двое мужчин-пассажиров Volkswagen с травмами госпитализированы в больницу».

Полиция теперь устанавливает все причины и подробности произошедшего ДТП.