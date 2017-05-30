Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: слова Путина заставили дрожать украинских чиновников
Учёные: 2017 землю накроют губительные погодные аномалии
При падении с 17-го этажа погиб и.о. вице-мэра Красноярска
Месячный доход на "нормальную жизнь" в РФ подсчитали аналитики
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Трамп усыпил министра торговли речью о важности торговли Уилбур Росс сидел в одном ряду с дочерью президента США Иванкой
Шестилетний «Брюс Ли» покорил зрителей шоу «Лучше всех!»
Крюгер, Боня, Турман: победители и гости закрытия Канн 2017
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
"Мне б такую": фанаты восхищены фигурой Серябкиной
2000 бойцов спецназа ФСБ переброшены в Крым – СМИ
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
«Как бы не остались без президента»: Клинцевич о речи Порошенко
Крейсер РФ в 20 этажей обладает мощным вооружением
Супервнедорожник за 1,5 миллиона: рецепт и очень жесткий тест
BMW показала мотоцикл с выдвигающимся сиденьем
Фоторепортажи
20Крепостные стены XXI века
8«Суперлюди» Японии
9Теракт в Манчестере
10В тени красоты
11:40 (мск), источник: ТАСС

В Нижегородской области теплоход c 200 людьми на борту сел на мель

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая. /ТАСС/. Теплоход «Очарованный странник», где находились 143 пассажира и 57 членов экипажа, сел на мель в Нижегородской области.

В результате ЧП никто не пострадал. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.

«Теплоход, на борту которого находятся 143 пассажира и 57 членов экипажа, никто из которых не пострадал, находится вблизи поселка Васильсурск на территории Нижегородской области. Сейчас решается вопрос о том, как его будут снимать с мели», — сказала она.

Теплоход «Очарованный странник», по предварительным данным, принадлежит ООО «Волжские путешествия плюс», зарегистрированному в городе Казани. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, судно шло по маршруту «Казань-Москва», сошло с судового пути и попало в акваторию реки Сура. Там теплоход сбился с курса, находясь в акватории Чебоксарского водохранилища, и сел на мель в акватории реки Суры.

Судно видимых повреждений не получило. Приволжская транспортная прокуратура координирует все действия по спасательной операции, уточнила Иванова.

Комментарии
5
Сергей Донченко
В каком году спущено на воду ?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Владимир Vell
А кто сказал что оне не оборудовано , как раз оборудовано новейшими системами , судно вообще новое и строилось в Германии. Другое дело что капитошку по блату подсунули , местечко-то теплое .
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Анжелика Петрик
Пассажиров уже, скорей всего, сняли (эвакуировали) с судна. Капитана тоже сняли (уволили). Само же судно после обсуждения, согласования и решения, тоже когда нибудь снимут с мели. И все дела.......
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Москве и области число погибших в результате урагана возросло до 16
Число жертв урагана в московском регионе выросло до 16 человек
РФ обязали выплатить €38 тысяч из-за нарушений на выборах-2011
Правительство обяжет госкомпании закупать российские самолеты
Военный погиб при жесткой посадке самолета в Саратовской области
Минюст России разработал законопроект о самозанятых гражданах
Адвокат Алексея Учителя написал жалобу на Поклонскую
Спорт
Джикия как новая надежда: кто защитит сборную Станислав Черчесов вызвал сразу семь центральных защитников для подготовки к Кубку конфедераций. Не все они, однако, примут участие в турнире
Авто
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки? С какими неисправностями столкнулись покупатели новых моделей? «Авто Mail.Ru» изучил проблемы, на которые жалуются владельцы Lada Vesta, Hyundai Creta и других новинок-бестселлеров
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017 В ночь с 27 на 28 мая в Москве прошла ежегодная премия телеканала RU.TV с участием главных российских знаменитостей
Недвижимость
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
У 7 тысяч россиян россиян могут изъять жилье за долги
Риелторов осудили за хищение 26 млн рублей у клиентов
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Орбакайте рассказала, почему внуки не называют Пугачеву бабушкой Как рассказала Кристина Орбакайте, все ее дети зовут знаменитую певицу только Аллой или Аллочкой.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь