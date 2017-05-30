В Нижегородской области теплоход c 200 людьми на борту сел на мель

«Теплоход, на борту которого находятся 143 пассажира и 57 членов экипажа, никто из которых не пострадал, находится вблизи поселка Васильсурск на территории Нижегородской области. Сейчас решается вопрос о том, как его будут снимать с мели», — сказала она.

В результате ЧП никто не пострадал. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.

Теплоход «Очарованный странник», по предварительным данным, принадлежит ООО «Волжские путешествия плюс», зарегистрированному в городе Казани. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, судно шло по маршруту «Казань-Москва», сошло с судового пути и попало в акваторию реки Сура. Там теплоход сбился с курса, находясь в акватории Чебоксарского водохранилища, и сел на мель в акватории реки Суры.

Судно видимых повреждений не получило. Приволжская транспортная прокуратура координирует все действия по спасательной операции, уточнила Иванова.