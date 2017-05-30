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11:21 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцев предупредили об опасных грозах и сильнейшем ветре

В последний день весны в городе и крае испортится погода.

Источник: AP 2017

В среду, 31 мая, в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, град и порывистый ветер.

Как сообщает Среднесибирское УГМС, завтра ветер сменится с восточного на западный и будет дуть со скоростью 15−20 м/с, а местами — 25−28 м/с. При этом в Красноярске в течение всего дня ожидается дождь, а днем прогремит гроза.

Кроме того, именно с завтрашнего дня начнет отступать жара — 31 мая столбики термометров будут достигать максимальной отметки в +24 °C. А в четверг, 1 июня, в городе снова будет пасмурно, дневная температура составит от +19 до +23 °C.

Отметим, 29 мая сильнейший ураган обрушился на Москву — по информации Гидрометцентра, порывы шквалистого ветра в этот день усиливались до 28 м/с. СМИ сообщали, что от последствий непогоды погибли 16 человек, всего за медицинской помощью обратились около 170 человек.

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