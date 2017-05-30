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12:51 (мск), источник: Volga News

В Автозаводском районе Тольятти на набережной Волги произошел масштабный провал грунта

Во вторник, 30 мая, ночью, на набережной Волги в восьмом квартале в Тольятти произошел провал грунта, сообщил корреспонденту Волга Ньюс директор МКУ «Центра гражданской защиты Тольятти» Андрей Дербенев.

По словам Андрея Дербенева, обрушение асфальтной дороги составляет около 15 кв. м. А глубина провала около 5 метров.

«Спасатели Центра Гражданской Защиты огородили место провала, — сообщил Андрей Дербенев. — Информация о ситуации доведена до городских властей. В 14:00 на месте происшествия должна прибыть выездная комиссия. Убедительная просьба к жителям города — воздержаться от прогулок у аварийно опасной зоны. Не игнорируйте информационные щиты и предупреждающие знаки».

Напомним, что это уже второй провал грунта на данной набережной. Суда по публикациям в СМИ, первый провал произошел там в октябре 2015 года. На тротуаре имелся провал твердого покрытия площадью около 4 кв. м и глубиной примерно 4 метра. Этот провал до сих пор не ликвидирован. Рядом с ним выставлено ограждение. А новый провал произошел примерно в 60 м от первого.

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