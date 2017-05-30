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12:34 (мск), источник: Newslab.ru

Укравшие 2 млн рублей взломщики банкомата попались через год

Грабителями оказались двое ранее судимых мужчин.

Полицейские задержали подозреваемых во взломе банкомата в Красноярском крае и краже из него 1 миллиона 900 тысяч рублей. Преступление было совершено в августе 2016 года в поселке Танзыбей Ермаковского района — злоумышленники проникли в магазин, взломали банкомат и забрали из него деньги.

Накануне полицейским поступила оперативная информация о местонахождении предполагаемых преступников. Стражи порядка Красноярского края и Хакасии задержали ранее уже судимых злоумышленников 39 и 42 лет на территории Ермаковского района.

Информация о том, куда они потратили деньги и как им удалось так долго прятаться, пока не раскрывается.

За кражу в особо крупном размере мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы, пояснили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

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