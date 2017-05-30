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12:34 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске автобус с пассажирами врезался в КамАЗ

В результате происшествия никто из пассажиров и водителей не пострадал.

В районе Шинного кладбища, на ул. Тамбовской водитель автобуса № 95 въехал в движущийся КамАЗ. На момент аварии в салоне маршрутки находились пассажиры. Люди смогли удержаться за поручни, никто из них не пострадал. Авария произошла во вторник, 30 мая. Фотографии с места происшествия были опубликованы в социальных сетях.

По сообщения очевидцев, большегруз остановился перед пешеходным переходом, по которому шел мужчина. В этот момент в заднюю часть грузовика влетел автобус. Водитель маршрутки не успел затормозить перед КамАЗом.

«На месте КамАЗа мог быть пешеход. Фура, конечно, перестроилась мгновенно, но почему не среагировал автобус? Видимо, с горочки хорошо шел, не хотелось притормаживать», — написал один из свидетелей в соцсетях.

В ГИБДД подтвердили, что в аварии обошлось без пострадавших. Никто из пассажиров автобуса за медицинской помощью не обращался. Другие подробности аварии сейчас выясняют инспекторы ДПС.

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