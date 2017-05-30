Один человек пострадал в результате взрыва в Усть-Каменогорске

Минувшей ночью на Левом берегу загорелся жилой дом. Заметивший пожар сосед кинулся тушить горящее здание. Когда он приблизился к дому, взорвался газовый баллон. Пострадавшего доставили в реанимацию с многочисленными ожогами тела.

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По информации УЧС Усть-Каменогорска, несчастный случай произошел около двух часов ночи по улице Рощина.

«Огонь охватил весь дом так быстро, что к приезду пожарных пламя перекинулось на крышу соседнего дома. Еще до прибытия спасателей владелец соседнего дома принялся тушить горящее здание. В этот момент взорвался газовый баллон, в результате чего мужчина получил термические ожоги 70 процентов поверхности тела. Пострадавшего госпитализировали в отделение реанимации первой городской больницы», — сообщили в пресс-службе УЧС города.

В течение часа пожарным удалось ликвидировать возгорание.

По причине пожара рассматриваются две версии: неосторожное обращение с огнем и поджог.