Один человек пострадал в результате взрыва в Усть-Каменогорске
В результате взрыва газового баллона житель
В результате взрыва газового баллона житель
Минувшей ночью на Левом берегу загорелся жилой дом. Заметивший пожар сосед кинулся тушить горящее здание.
Когда он приблизился к дому, взорвался газовый баллон. Пострадавшего доставили в реанимацию с многочисленными ожогами тела.
По информации УЧС
«Огонь охватил весь дом так быстро, что к приезду пожарных пламя перекинулось на крышу соседнего дома. Еще до прибытия спасателей владелец соседнего дома принялся тушить горящее здание. В этот момент взорвался газовый баллон, в результате чего мужчина получил термические ожоги 70 процентов поверхности тела. Пострадавшего госпитализировали в отделение реанимации первой городской больницы», — сообщили в
В течение часа пожарным удалось ликвидировать возгорание.
По причине пожара рассматриваются две версии: неосторожное обращение с огнем и поджог.