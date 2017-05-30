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12:46 (мск), источник: 112.ua

Прокуратура направила в суд дело пранкера Седюка, который оголил ягодицы на Евровидении

Следствие квалифицировало его действия как хулиганство.

Источник: 112.ua

Киевская местная прокуратура № 4 направила в Днепровский райсуд столицы обвинительный акт в отношении В. Седюка, который был задержан правоохранителями 13 мая после скандальной выходки во время проведения международного песенного конкурса «Евровидение-2017». Об этом рассказала пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец на своей странице в Facebook.

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Органом следствия его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Напомним, 13 мая во время финала песенного конкурса «Евровидение-2017» в Киеве на сцену выбежал пранкер Виталий Сердюк и частично обнажился в прямом эфире. Произошло это, когда Джамала представляла свою песню «I believe in U», впрочем, певица сделала вид, что вообще не заметила, что стоит на сцене не одна. Менее чем за 10 секунд охрана забрала Седюка со сцены.

Пранкера сразу задержала полиция. Позже суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства и ограничения передвижения на 60 суток. Седюк также сдал свой заграничный паспорт.

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