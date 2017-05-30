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12:44 (мск), источник: НИА Самара

Тольяттинка вооружилась двумя ножами и угрожала убить соседей

Ранее судимую за убийство женщину задержали сотрудники Росгвардии.

Инцидент произошел в утреннее время. Находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны получил информацию о драке в квартире дома, расположенного на Московском проспекте. Сотрудники Росгвардии незамедлительно выехали по указанному в сообщении адресу.

В ходе разбирательства на месте происшествия патрульные установили, что во время употребления горячительных напитков между местными жителями произошла ссора. 32-летняя женщина, держа в руках два ножа, угрожала своим соседям расправой. Сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушительницу спокойствия и вызвали н место происшествия следственно-оперативную группу полиции. Ранее женщину уже судили за убийство.

Сотрудники Росгвардии передали задержанную полицейским. В отношении жительницы Тольятти возбудили уголовное дело по статье об угрозе убийством.

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