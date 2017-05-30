Директор института «Магарач» Авидзба задержан за взятку в 40 тыс долларов — Аксенов

Об этом на выездном заседании Совета министров Республики Крым в Судаке сообщил глава РК Сергей Аксенов.

«Вчера задержан с поличным на взятке господин Авидзба, новоиспеченный академик института “Магарач”. Хотел получить 40 тысяч долларов за использование очистных сооружений. Спасибо нашим коллегам из МВД, Следственного комитета, ФСБ, прокуратуры, которые продолжают проводить эту работу», — сказал Аксенов.

По словам главы Республики, в институте «Магарач» работают хорошие специалисты, однако с руководителем им «не повезло».

«Уверен, что цели, которые он (Авидзба — ред.) преследовал, говорят сами за себя. Продажа земли, сдача в аренду, незаконная застройка этих земель — вот то, чем занимался этот директор», — подчеркнул он.