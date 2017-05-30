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14:22 (мск), источник: РИА Крым

Директор института «Магарач» Авидзба задержан за взятку в 40 тыс долларов — Аксенов

СУДАК, 30 май — РИА Новости (Крым). Сотрудники правоохранительных органов Крыма задержали директора института «Магарач», академика РАН Анатолия Авидзбу при получении им взятки в размере 40 тысяч долларов.

Об этом на выездном заседании Совета министров Республики Крым в Судаке сообщил глава РК Сергей Аксенов.

«Вчера задержан с поличным на взятке господин Авидзба, новоиспеченный академик института “Магарач”. Хотел получить 40 тысяч долларов за использование очистных сооружений. Спасибо нашим коллегам из МВД, Следственного комитета, ФСБ, прокуратуры, которые продолжают проводить эту работу», — сказал Аксенов.

По словам главы Республики, в институте «Магарач» работают хорошие специалисты, однако с руководителем им «не повезло».

«Уверен, что цели, которые он (Авидзба — ред.) преследовал, говорят сами за себя. Продажа земли, сдача в аренду, незаконная застройка этих земель — вот то, чем занимался этот директор», — подчеркнул он.

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