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14:08 (мск), источник: КрымPress

Борт «Екатеринбург — Симферополь» экстренно сел в Самаре. Подробности

Сегодня утром (в 6:45) борт «Екатеринбург — Симферополь» экстренно сел в Самаре.

Об этом сообщает РИА Новости. Стало известно, что причиной изменения маршрута стало плохое самочувствие пассажира — 10-летнего мальчика. Ребенку стало плохо в полете (приступ эпилепсии). Он летел в Крым с мамой, однако полет был прерван. Мальчик госпитализирован в Самарскую областную клиническую больницу им. Середавина.

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