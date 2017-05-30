Борт «Екатеринбург — Симферополь» экстренно сел в Самаре. Подробности
Сегодня утром (в 6:45) борт «Екатеринбург — Симферополь» экстренно сел в Самаре.
Сегодня утром (в 6:45) борт «Екатеринбург — Симферополь» экстренно сел в Самаре.
Об этом сообщает РИА Новости. Стало известно, что причиной изменения маршрута стало плохое самочувствие пассажира — 10-летнего мальчика. Ребенку стало плохо в полете (приступ эпилепсии). Он летел в Крым с мамой, однако полет был прерван. Мальчик госпитализирован в Самарскую областную клиническую больницу им. Середавина.