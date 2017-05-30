Прокуроры рассказали о масштабных хищениях нефти в Актюбинской области

В ходе брифинга прокуроры привели несколько примеров фактов хищений нефти. Так, в ряде случаев в ходе добычи сырье поступает в отдельные емкости, а не в централизованный коллектор, затем объем добытой нефти измеряется мерной линейкой. Таким образом, преступники скрывают и продают неучтенную часть нефти.

АСТАНА, 30 мая — Sputnik. Свыше 7 миллиардов тенге составил ущерб от хищений нефти в Актюбинской области за 5 лет. И это только по раскрытым уголовным делам. В целом за этот период было расследовано 160 уголовных дел, связанных с хищениями нефти. Какими способами черное золото нашего региона уходит в теневой бизнес, рассказали сегодня представители Актюбинской областной прокуратуры.

«Сейчас Межведомственной следственно-оперативной группой по обращению ТОО “Сагиз Петролеум Компани” расследуется уголовное дело. На сегодня установлено, что операторы, мастера и охранники одного из месторождений по ночам продавали нелегалам часть содержащейся в отдельной емкости нефти. Выявлено хищение таким образом 530 тонн нефти. Расследование продолжается», — заявил первый заместитель прокурора Актюбинской области Нурдаулет Суиндиков.

Также нефть похищается из бесхозных или законсервированных месторождений. К примеру, преступная группа из пяти человек украла с одного законсервированного месторождения свыше 50 тонн нефти. По приговору Актюбинского областного суда они лишены свободы на сроки от трех до шести лет с конфискацией имущества.

Некоторые компании списывают большие объемы нефти на технологические потери и собственные нужды. Так, крупнейший нефтедобытчик в Актюбинской области, АО «СНПС-Актобемунайгаз», за 2014−1016 годы списал 88 тысяч тонн нефти на техпотери. И еще одним способом хищения является вывоз нефти из страны под видом иных нефтесодержащих продуктов.

«Сегодня существует более 100 разновидностей таких продуктов, имеющих стандарты организаций. По сути, это та же нефть. Просто все эти манипуляции придуманы для того, чтобы экспортировать ее в обход ограничений, — отметил Нурдаулет Суиндиков и привел пример. — Не так давно было расследовано дело в отношении транснациональной преступной группы из девяти граждан Молдовы, Казахстана и Армении. В 2012—2013 годах злоумышленники вывозили нефть за пределы страны, к примеру, под видом «остатка атмосферной перегонки». Преступники были осуждены к лишению свободы сроком от восьми до десяти лет с конфискацией имущества.

Как заявили представители прокуратуры, для расследования причин и способов хищения нефти создана специальная экспертная группа, состоящая из сотрудников правоохранительных органов, налоговиков, экологов и геологов. По итогам работы специалистов сейчас составлен ряд мер для пресечения различных способов хищения нефти. Это использование только автоматизированного учета добычи нефти, внедрение современных технологий по охране месторождений и специальной отчетности на перевозку нефти, контроль за эксплуатацией нефтевозов и другие меры.