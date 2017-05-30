Уголовное дело завели по факту гибели девушки из-за запуска сигнальной шашки в Приангарье

Следственным отделом по Усолью-Сибирскому СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении инициатора и исполнителя запуска звукового патрона сигнала бедствия П-2, в результате которого погибла девушка. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Теперь злоумышленнику может грозить до 2 лет лишения свободы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Иркутской области.

27 мая компания молодых людей отдыхала на даче. Один из них с целью развлечения запустил звуковой патрон. Отмечается, что по прямому назначению шашка используется для подачи сигнала бедствия с морских судов и спасательных шлюпок.

«Осколками звукового патрона была задета девушка, которая от полученных ранений скончалась в больнице Ангарска. Пострадали еще пятеро человек», — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения молодому человеку. Следователи выясняют подробности трагедии.