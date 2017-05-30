Уголовное дело завели по факту гибели девушки из-за запуска сигнальной шашки в Приангарье
Расследование ведется по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Расследование ведется по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Следственным отделом по
27 мая компания молодых людей отдыхала на даче. Один из них с целью развлечения запустил звуковой патрон. Отмечается, что по прямому назначению шашка используется для подачи сигнала бедствия с морских судов и спасательных шлюпок.
«Осколками звукового патрона была задета девушка, которая от полученных ранений скончалась в больнице Ангарска. Пострадали еще пятеро человек», — сообщили в
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения молодому человеку. Следователи выясняют подробности трагедии.