В Волгограде инкассаторский автомобиль провалился в яму на дороге
Инкассаторская машина провалилась в яму на дороге в Красноармейском районе Волгограда.
Инкассаторская машина провалилась в яму на дороге в Красноармейском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» очевидцы, «Газель» ушла правым передним колесом под землю во вторник днем, 30 мая, на улице 50 лет Октября в районе дома № 8а.
Очевидцы также отмечают, что колесо «Газели», застрявшее в выбоине с лужей, уже освободили. По их словам, в результате ЧП никто не пострадал.