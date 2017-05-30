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15:43 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде инкассаторский автомобиль провалился в яму на дороге

Инкассаторская машина провалилась в яму на дороге в Красноармейском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» очевидцы, «Газель» ушла правым передним колесом под землю во вторник днем, 30 мая, на улице 50 лет Октября в районе дома № 8а.

Очевидцы также отмечают, что колесо «Газели», застрявшее в выбоине с лужей, уже освободили. По их словам, в результате ЧП никто не пострадал.

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