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15:46 (мск), источник: Югополис

На Кубани в результате ДТП на дорогу опрокинулась цистерна с дизтопливом

Два грузовика получили повреждения, люди не пострадали.

По предварительным данным, около половины пятого утра 29 мая на 141-м километре федеральной автодороги «Кавказ», в районе посёлка Большевик водитель бензовоза МАЗ не выдержал боковой интервал и столкнулся с грузовиком MAN, движущимся в попутном направлении. От удара МАЗ опрокинулся, дизельное топливо, находящееся в цистерне, разлилось на проезжую часть. Оба транспортных средства получили механические повреждения. Люди не пострадали.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и два пожарных расчёта, которые откачали оставшееся в цистерне топливо и транспортировали большегруз на безопасное расстояние. Сотрудники ДПС организовали объезд места ДТП по грунтовой дороге, обеспечив бесперебойное движение по трассе.

В настоящее время дорожные службы смыли топливо с проезжей части. Сотрудники полиции в отношении виновного водителя составили административный протокол по статье КоАП «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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На Кубани в результате ДТП на дорогу опрокинулась цистерна с дизтопливом
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