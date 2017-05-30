На Кубани в результате ДТП на дорогу опрокинулась цистерна с дизтопливом

По предварительным данным, около половины пятого утра 29 мая на 141-м километре федеральной автодороги «Кавказ», в районе посёлка Большевик водитель бензовоза МАЗ не выдержал боковой интервал и столкнулся с грузовиком MAN, движущимся в попутном направлении. От удара МАЗ опрокинулся, дизельное топливо, находящееся в цистерне, разлилось на проезжую часть. Оба транспортных средства получили механические повреждения. Люди не пострадали.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и два пожарных расчёта, которые откачали оставшееся в цистерне топливо и транспортировали большегруз на безопасное расстояние. Сотрудники ДПС организовали объезд места ДТП по грунтовой дороге, обеспечив бесперебойное движение по трассе.