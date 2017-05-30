Операторы объяснили отсутствие sms о шторме
МЧС поздно попросило их о рассылке.
МЧС поздно попросило их о рассылке.
Операторы не смогли вовремя предупредить всех своих столичных абонентов о разрушительном шторме
Один из собеседников «Ведомостей» поясняет, что МЧС направляет сообщение в федеральный центр мониторинга оператора напрямую. При этом, обращают внимание собеседники «Ведомостей», технически сложно оповестить абонентов всех операторов одновременно: серверы не выдерживают такой нагрузки.
Оператор МТС не получает указаний от МЧС, рассказывает его представитель. Служба сама занимается рассылкой сообщений по его базе — использует для этого собственную
Об отсутствии
Представители «Вымпелкома» и Tele2 не стали комментировать ситуацию. Представители МЧС и «Мегафона» пока не ответили на запросы «Ведомостей». Человек, близкий к ведомству, сказал, что проводится расследование того, насколько своевременной была реакция органов исполнительной власти на происшествие. Днем во вторник Facebook включил для российских пользователей функцию оповещения друзей о том, что они находятся в безопасности.
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