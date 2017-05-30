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16:09 (мск), источник: Ведомости

Операторы объяснили отсутствие sms о шторме

МЧС поздно попросило их о рассылке.

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Операторы не смогли вовремя предупредить всех своих столичных абонентов о разрушительном шторме из-за нерасторопности Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). По словам сотрудников двух операторов, им сообщение от МЧС пришло уже во время шторма, ближе к его завершению: в 16.30 по московскому времени (в это время уже появились первые новости о жертвах шторма — прим. «Ведомостей»).

Ни один оператор не согласился рассказать «Ведомостям», сколько смс, оповещающих о предстоящем шторме, он отправил и в какое именно время.

Один из собеседников «Ведомостей» поясняет, что МЧС направляет сообщение в федеральный центр мониторинга оператора напрямую. При этом, обращают внимание собеседники «Ведомостей», технически сложно оповестить абонентов всех операторов одновременно: серверы не выдерживают такой нагрузки.

Оператор МТС не получает указаний от МЧС, рассказывает его представитель. Служба сама занимается рассылкой сообщений по его базе — использует для этого собственную контент-платформу. Параметры этой рассылки устанавливает ведомство. Первые смс об усилении ветра абоненты оператора стали получать в 11.30 утра, затем были дополнительные рассылки. Сотрудники «Ведомостей» — абоненты МТС — таких сообщений не получали.

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Об отсутствии смс-рассылки о резком ухудшении погоды и связанных с этим рисках со ссылкой на соцсети ранее сообщила пресс-служба BBС. Не получили смс с предупреждением об урагане подписчики страницы Русской службы Би-би-си в Facebook, а также пользователи соцсети, отвечавшие на вопрос корреспондента «Би-би-си». Не приходили уведомления МЧС и участникам опроса издания Meduza в Twitter.

Представители «Вымпелкома» и Tele2 не стали комментировать ситуацию. Представители МЧС и «Мегафона» пока не ответили на запросы «Ведомостей». Человек, близкий к ведомству, сказал, что проводится расследование того, насколько своевременной была реакция органов исполнительной власти на происшествие. Днем во вторник Facebook включил для российских пользователей функцию оповещения друзей о том, что они находятся в безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает преждевременным давать оценку работе МЧС России: «Мы не знаем, насколько предсказуемы такие природные катаклизмы, насколько возможно их прогнозировать, и так далее, и тому подобное». Он подчеркнул, что не может квалифицированно ответить на этот вопрос.

Все-таки нужно, чтобы те, кто занимается вопросами и погодных наблюдений, и климата, гидрометеорологией, от них получить квалифицированную информацию, а потом уже подобные вопросы задавать (о действиях МЧС).
Дмитрий Песков
цитата по «Интерфаксу»

По данным на утро вторника, в Московском регионе от урагана погибли 16 человек — 11 в Москве и 5 в Подмосковье. В Москве в результате урагана пострадали почти 170 человек, 146 из них были госпитализированы. Было повалено 27 000 деревьев, повреждено 2000 автомобилей и 243 кровли зданий.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что у людей, не получивших sms-оповещения о надвигающемся на Москву урагане, нет оснований обращаться в суд: «Это стихийное бедствие. Законодательство не регулирует и не обязывает МЧС. Это их инициатива, которая очень эффективна».

Ураган в Москве
Комментарии
6
Владимир Vell
Пипетка у человечества еще не выросла управлять стихией ))
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Александр Сергеев
Так оно и есть !!! - США уже давно испытывают климатическую установку на Аляске!
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Владимир Vell
Таки думайте , у нас все нормально,за то вы теперь можете в Польшу дворниками ездить батрачить )
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