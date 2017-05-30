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15:46 (мск), источник: ИА Башинформ

Последнее слово убийцы малолетней девочки из Башкирии было посвящено деньгам

УФА, 30 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Сегодня в Верховном суде Башкортостана оглашен приговор в отношении 26-летнего уроженца Нефтекамска.

Подсудимого приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год и шесть месяцев. Он обвинялся в совершении убийства малолетнего ребенка своей сожительницы с особой жестокостью, но присяжные заседатели признали подсудимого заслуживающим снисхождения.

Действия преступника были переквалифицированы на часть 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего, совершенное с особой жестокостью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Сторона обвинения настаивала на двух миллионах рублей компенсации морального вреда. Суд обязал осужденного выплатить потерпевшей миллион рублей.

Перед оглашением приговора подсудимому дали высказаться.

«Находясь в местах лишения свободы, я не смогу возмещать иск», — единственное, что сказал во время своей заключительной речи подсудимый.

В плане иска мать забитой до смерти девочки осталась решением суда удовлетворенной, но срок лишения свободы, по ее мнению, назначен небольшой.

«Я хотела 25 лет, хотя за такое преступление нужно давать пожизненное. Но, к сожалению, только девять лет. Этого мало. Будем дальше обжаловать», — сказала после оглашения приговора потерпевшая.

Адвокат осужденного еще не решил, будет ли подавать апелляцию. Решением суда он не совсем удовлетворен, так как подсудимый совершил особо тяжкое преступление впервые. Обычно за это дают семь-восемь лет.

Что касается компенсации, то у матери осужденного таких денег нет, так как она трудится в колхозе за семь тысяч рублей. Она считает, что жизнь ребенка не стоит заявленных двух миллионов. Женщина не верит, что ее сын мог специально убить девочку. Дядя предположил, что это человеческий фактор.

Во время перерыва мать подсудимого отметила, что молодые люди прожили друг с другом всего лишь месяц. Дядя высказал мнение, что ни одна хорошая мать не оставит своего ребенка с нетрезвым мужчиной.

Что касается компенсации, то у матери убийцы таких денег нет, так как она трудится в колхозе за семь тысяч рублей. Она считает, что жизнь ребенка не стоит заявленных двух миллионов. Женщина не верит, что ее сын мог специально убить ребенка. Дядя предположил, что это человеческий фактор.

Потерпевшая после трагической гибели дочери вновь стала мамой и воспитывает сына. На вопрос, является ли отцом ребенка осужденный, она ответила отрицательно.

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