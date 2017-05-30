В Башкирии разыскивают 15-летнюю Диану Овчинникову
Девочка сбегает из детского дома уже в 14 раз.
Девочка сбегает из детского дома уже в 14 раз.
В Башкирии полицейские разыскивают несовершеннолетнюю Диану Овчинникову, которая сбежала из детского дома еще 18 мая.
— Диану уже давно знают за ее «подвиги» — она сбегает уже в 14 раз. Сейчас она убежала праздновать свой день рождения, 18 мая ей исполнилось 15 лет, — рассказали в детском доме. — Мы знаем, что она жива и здорова, вот только прячется
Приметы Дианы: на вид 16 лет. Среднее телосложение, волосы темные длинные.
Была одета: трехцветная болоньевая куртка, синие джины и черные кроссовки.
Телефоны координаторов поисков: (34786) 3−29−08 или 5−54−77.