В Башкирии разыскивают 15-летнюю Диану Овчинникову

В Башкирии полицейские разыскивают несовершеннолетнюю Диану Овчинникову, которая сбежала из детского дома еще 18 мая.

— Диану уже давно знают за ее «подвиги» — она сбегает уже в 14 раз. Сейчас она убежала праздновать свой день рождения, 18 мая ей исполнилось 15 лет, — рассказали в детском доме. — Мы знаем, что она жива и здорова, вот только прячется где-то в Стерлитамаке на съемной квартире. На звонки не отвечает, а в соцсетях нас заблокировала. Вот мы и передали все данные в полицию, надеюсь, они смогут вернуть Диану. Вот только надолго ли.

Приметы Дианы: на вид 16 лет. Среднее телосложение, волосы темные длинные.

Была одета: трехцветная болоньевая куртка, синие джины и черные кроссовки.

Телефоны координаторов поисков: (34786) 3−29−08 или 5−54−77.