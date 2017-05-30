Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: "Отрезвляющий" итог визита Меркель в Россию
7 фраз, которые нельзя говорить человеку с эректильной дисфункцией
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Криштиану Роналду показал беременную возлюбленную
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Сдали бы вы ЕГЭ по географии?Даже если вам в этом году не придется дрожать на экзаменах, поддержите своих друзей или родных — пройдите тест сами!
80-летняя Светлана Немоляева снимается вместе с сыном в сериале
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Украинский радикал: Мы осложним работу предприятий России
СМИ: Ту-160 залпом может снести 10 штатов США
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
«Как бы не остались без президента»: Клинцевич о речи Порошенко
Крейсер РФ в 20 этажей обладает мощным вооружением
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки
На машину из-за ветра упало дерево: что делать
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
20Крепостные стены XXI века
8«Суперлюди» Японии
10Последний звонок-2017 в России
15:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии разыскивают 15-летнюю Диану Овчинникову

Девочка сбегает из детского дома уже в 14 раз.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии полицейские разыскивают несовершеннолетнюю Диану Овчинникову, которая сбежала из детского дома еще 18 мая.

— Диану уже давно знают за ее «подвиги» — она сбегает уже в 14 раз. Сейчас она убежала праздновать свой день рождения, 18 мая ей исполнилось 15 лет, — рассказали в детском доме. — Мы знаем, что она жива и здорова, вот только прячется где-то в Стерлитамаке на съемной квартире. На звонки не отвечает, а в соцсетях нас заблокировала. Вот мы и передали все данные в полицию, надеюсь, они смогут вернуть Диану. Вот только надолго ли.

Приметы Дианы: на вид 16 лет. Среднее телосложение, волосы темные длинные.

Была одета: трехцветная болоньевая куртка, синие джины и черные кроссовки.

Телефоны координаторов поисков: (34786) 3−29−08 или 5−54−77.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Apple перестанет поддерживать iPhone 3GS и старые макбуки
В центре столицы соберутся все народы страны
Apple перестанет поддерживать iPhone 3GS и старые макбуки
Кремль отказался оценивать работу МЧС во время урагана в Москве
Нидерланды одобрили ассоциацию ЕС и Украины
Греф пообещал уволить каждого седьмого сотрудника Сбербанка
Круизный теплоход «Очарованный странник» сел на мель
Две трети россиян стали экономить на продуктах
Лавров прокомментировал обвинения Макрона в адрес Sputnik и RT
Адвокат Алексея Учителя написал жалобу на Поклонскую
Спорт
Джикия как новая надежда: кто защитит сборную Станислав Черчесов вызвал сразу семь центральных защитников для подготовки к Кубку конфедераций. Не все они, однако, примут участие в турнире
Авто
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки? С какими неисправностями столкнулись покупатели новых моделей? «Авто Mail.Ru» изучил проблемы, на которые жалуются владельцы Lada Vesta, Hyundai Creta и других новинок-бестселлеров
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
80-летняя Светлана Немоляева снимается вместе с сыном в сериале Актриса исполняет роль экранной мамы Александра Лазарева-младшего
Недвижимость
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
У 7 тысяч россиян россиян могут изъять жилье за долги
Риелторов осудили за хищение 26 млн рублей у клиентов
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Роман Абрамович умилил соцсети фотографией подросшего сына Мальчик восхитил публику своей роскошной кудрявой шевелюрой.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь