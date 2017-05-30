Инспекторы ГАИ со стрельбой останавливали водителя-лихача в Житковичском районе

Инцидент произошел 28 мая. Во время несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции заметили легковой автомобиль «Мерседес», который двигался по городу Турову со скоростью, значительно превышающей разрешенную. На сигнал сотрудников ГАИ об остановке водитель не отреагировал и, не снижая скорости, помчался дальше.

Включив проблесковые маячки и звуковую сигнализацию, инспекторы начали преследовать автомобиль. На требования прекратить движение водитель не реагировал, а наоборот постоянно увеличивал скорость. Так как «Мерседес» двигался в сторону Брестской области, сотрудники ГАИ запросили помощи у коллег из Столинского РОВД.

Во время движения на 41-м км автодороги Житковичи — Давид-Городок — граница Украины за пределами населенных пунктов было принято решение использовать огнестрельное оружие для остановки транспортного средства. После произведенного предупредительного выстрела, на который водитель не отреагировал, сотрудники произвели несколько выстрелов по автомобилю. Лишь после этого скорость машины стала снижаться.

После полной остановки автомобиля мужчина выскочил из салона и побежал, однако вскоре был задержан. При детальном изучении личности задержанного установлено, что 26-летний житель Столинского района в 2015 году был лишен водительского удостоверения на вождения автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, поэтому на данный момент не имеет права управлять транспортным средством. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Сотрудники Госавтоинспекции составили в отношении бесправника семь административных протоколов.