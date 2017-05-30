Подозреваемый в убийстве контрактника заключен под стражу до 23 июля
Подозреваемый в убийстве 22-летнего военнослужащего по ходатайству следователя заключен под стражу до 23 июля в Волгограде.
Подозреваемый в убийстве 22-летнего военнослужащего по ходатайству следователя заключен под стражу до 23 июля в Волгограде.
Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, в настоящее время продолжается комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу.