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17:07 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону ожидается высокая пожароопасность

В Ростове в ближайшие три дня ожидается высокая пожароопасность.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

С 30 мая по 1 июня в Ростове-на-Дону ожидается высокая пожарная опасность 4 класса. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Жителей и гостей города предупреждают о запрете в пожароопасный период разведения костров и выжигания сухой растительности. Горожан также просят не перегружать электросети, не бросать непотушенные сигареты, в том числе из окон автомобилей и поездов, не сжигать мусор и тополиный пух. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность», — уточняется в сообщении.

Ожидается, что высокий уровень пожарной опасности продержится до 1 июня.

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