В Ростове-на-Дону ожидается высокая пожароопасность

С 30 мая по 1 июня в Ростове-на-Дону ожидается высокая пожарная опасность 4 класса. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Жителей и гостей города предупреждают о запрете в пожароопасный период разведения костров и выжигания сухой растительности. Горожан также просят не перегружать электросети, не бросать непотушенные сигареты, в том числе из окон автомобилей и поездов, не сжигать мусор и тополиный пух. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность», — уточняется в сообщении.

Ожидается, что высокий уровень пожарной опасности продержится до 1 июня.