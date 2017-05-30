В Ростове-на-Дону ожидается высокая пожароопасность
В Ростове в ближайшие три дня ожидается высокая пожароопасность.
В Ростове в ближайшие три дня ожидается высокая пожароопасность.
С 30 мая по 1 июня в
«Жителей и гостей города предупреждают о запрете в пожароопасный период разведения костров и выжигания сухой растительности. Горожан также просят не перегружать электросети, не бросать непотушенные сигареты, в том числе из окон автомобилей и поездов, не сжигать мусор и тополиный пух. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность», — уточняется в сообщении.
Ожидается, что высокий уровень пожарной опасности продержится до 1 июня.