Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киану Ривза заметили на съемках в Петербурге
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Премьер Молдавии назвал причину высылки российских дипломатов
Внешность сына Умы Турман поразила гостей фестиваля в Каннах
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
«Горючий лед» Китай объявил о начале энергетической революции
Киану Ривза заметили на съемках в Петербурге
Шестилетний «Брюс Ли» покорил зрителей шоу «Лучше всех!»
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
США победят, даже при одновременном нападении РФ и Китая – СМИ
Самолет РФ с солдатами рухнул под Саратовом – СМИ
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
Анджелина Джоли категорически против новой любви Брэда Питта
Обнаженная спина и кружево: дочь Пескова в Каннах
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
14Последствия урагана в Москве
12Воспоминания Набережной Круазет
15Happy Birthday, Mr. President
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
18:14 (мск), источник: Volga News

Прокуратура обнаружила поборы в самарской школе № 41

Областная прокуратура при проверке обнаружила поборы в самарской школе № 41 «Гармония», сообщает пресс-служба ведомства.

В образовательном учреждении обнаружились факты систематического сбора фиксированных сумм с родителей — перечислений на лицевой счет СГОО «Ассоциация родителей учащихся, выпускников и ветеранов школы № 41 г. Самары», а также на счет самой школы. В отдельных документах назначением платежа значились «вступительный взнос» и «благотворительный взнос за ученика, поступающего в 1-й класс в 2017 году, без НДС».

Кроме того, прокуроры выявили факты ежемесячного перечисления педагогам «стипендиальных выплат» из средств родителей, сданных в виде «добровольных пожертвований».

Также проверка показала, что родители не являются инициаторами сбора средств. А то, что они зависимы от образовательного учреждения, ставит под сомнение добровольный характер перечисления денег. При этом получение «стипендий» из фонда ассоциации влечет, по мнению прокуратуры, личную заинтересованность педагогов в сборе средств.

Помимо этого при проверке обнаружились многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства требований пожарной безопасности. А именно в пищеблоке находились продукты с истекшим сроком годности, у некоторых работников пищеблока отсутствовали отметки о результатах лабораторных исследований и профилактических прививках.

В итоге прокуратура внесла в адрес главы администрации Самары представление, а в адрес руководителя ТУ Роспотребнадзора, ГУ МЧС России по Самарской области и министерства образования и науки Самарской области была направлена информация для принятия мер административного характера в отношении виновных. Кроме того, материалы направлены в правоохранительные органы для доследственной проверки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Гидрометцентре рассказали, затронет ли Самару московский ураган
Операторы объяснили отсутствие смс о шторме
Нидерланды одобрили ассоциацию ЕС и Украины
Греф пообещал уволить каждого седьмого сотрудника Сбербанка
Минкульт хочет установить взнос для проката иностранных фильмов
Две трети россиян стали экономить на продуктах
Лавров прокомментировал обвинения Макрона в адрес Sputnik и RT
Российская чемпионка Рио хочет обменять свои олимпийские медали
Спорт
Джикия как новая надежда: кто защитит сборную Станислав Черчесов вызвал сразу семь центральных защитников для подготовки к Кубку конфедераций. Не все они, однако, примут участие в турнире
Авто
Полиции Украины выдали очень дорогую замену «уазикам» Компания Mitsubishi Motors осуществила крупнейшую поставку «зелёных» автомобилей за всё время работы со странами бывшего СССР
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
80-летняя Светлана Немоляева снимается вместе с сыном в сериале Актриса исполняет роль экранной мамы Александра Лазарева-младшего
Недвижимость
Как будут изымать единственное жилье должников?
В Ленобласти нашли очень дешевые трехкомнатные квартиры
Как правильно выбрать зелёные обои?
Риелторов осудили за хищение 26 млн рублей у клиентов
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Роман Абрамович умилил соцсети фотографией подросшего сына Мальчик восхитил публику своей роскошной кудрявой шевелюрой.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь