Прокуратура обнаружила поборы в самарской школе № 41

В образовательном учреждении обнаружились факты систематического сбора фиксированных сумм с родителей — перечислений на лицевой счет СГОО «Ассоциация родителей учащихся, выпускников и ветеранов школы № 41 г. Самары», а также на счет самой школы. В отдельных документах назначением платежа значились «вступительный взнос» и «благотворительный взнос за ученика, поступающего в 1-й класс в 2017 году, без НДС».

Кроме того, прокуроры выявили факты ежемесячного перечисления педагогам «стипендиальных выплат» из средств родителей, сданных в виде «добровольных пожертвований».

Также проверка показала, что родители не являются инициаторами сбора средств. А то, что они зависимы от образовательного учреждения, ставит под сомнение добровольный характер перечисления денег. При этом получение «стипендий» из фонда ассоциации влечет, по мнению прокуратуры, личную заинтересованность педагогов в сборе средств.

Помимо этого при проверке обнаружились многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства требований пожарной безопасности. А именно в пищеблоке находились продукты с истекшим сроком годности, у некоторых работников пищеблока отсутствовали отметки о результатах лабораторных исследований и профилактических прививках.

В итоге прокуратура внесла в адрес главы администрации Самары представление, а в адрес руководителя ТУ Роспотребнадзора, ГУ МЧС России по Самарской области и министерства образования и науки Самарской области была направлена информация для принятия мер административного характера в отношении виновных. Кроме того, материалы направлены в правоохранительные органы для доследственной проверки.